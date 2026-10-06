Казахстан и Оман по итогам переговоров оформили восемь межправительственных и межведомственных документов в сферах инвестиций, авиации, финансов, нефтегаза и бизнеса. Церемония обмена соглашениями состоялась в присутствии Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам переговоров главы государств также приняли Совместное заявление, определяющее дальнейшие направления двустороннего сотрудничества.

В пакет документов вошли:

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Казахстана и Омана. Соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и Оманом. Соглашение о создании совместной инвестиционной структуры – фонда между АО «Самрук-Қазына» и Oman Investment Authority. Соглашение об основных условиях совместного проекта Blue City Rixos между «Самрук-Қазына» и Oman Investment Authority. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в финансовой сфере между министерствами финансов Казахстана и Омана. Соглашение о создании Казахстанско-Оманского делового совета между НПП «Атамекен» и Торгово-промышленной палатой Султаната Оман. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области геологоразведки между АО НК «КазМунайГаз» и OQ Exploration & Production. Соглашение об условиях деятельности Евразийского банка развития в Омане между ЕАБР и Правительством Султаната Оман.

Подписанный пакет охватывает как практические экономические проекты, включая совместный инвестиционный фонд и Blue City Rixos, так и развитие авиасообщения, геологоразведки, финансового и делового сотрудничества.