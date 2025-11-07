  • 7 Ноября, 06:26

Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме

Сегодня, 05:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 05:27
Сегодня, 05:27
147
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Встреча прошла в рамках визита казахстанского лидера в Вашингтон.

Акорда сообщила, что подробности переговоров будут опубликованы в ближайшее время.

Материал дополняется.

Самое читаемое

Наверх