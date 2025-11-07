Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Сегодня, 05:27
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Встреча прошла в рамках визита казахстанского лидера в Вашингтон.
Акорда сообщила, что подробности переговоров будут опубликованы в ближайшее время.
Материал дополняется.
