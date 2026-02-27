Токаев и Вучич договорились о стратегическом сближении Казахстана и Сербии
В Акорде состоялись переговоры президентов Казахстана и Сербии в узком составе. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сербия является важным стратегическим партнёром Казахстана в Европе. По его словам, за последние годы между странами удалось существенно укрепить взаимодействие, в том числе в сфере торговли. Президент напомнил об открытии прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также о работе в Казахстане более 60 сербских компаний.
Глава государства подчеркнул, что стороны придерживаются схожих подходов к ключевым международным вопросам и создали прочную основу для дальнейшего развития партнёрства.
В свою очередь Александр Вучич выразил благодарность за тёплый приём и подтвердил заинтересованность Сербии в углублении стратегических отношений с Казахстаном. Он отметил значительный потенциал сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики.
Президент Сербии также пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
