В Акорде состоялись переговоры президентов Казахстана и Сербии в узком составе. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сербия является важным стратегическим партнёром Казахстана в Европе. По его словам, за последние годы между странами удалось существенно укрепить взаимодействие, в том числе в сфере торговли. Президент напомнил об открытии прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, а также о работе в Казахстане более 60 сербских компаний.

Глава государства подчеркнул, что стороны придерживаются схожих подходов к ключевым международным вопросам и создали прочную основу для дальнейшего развития партнёрства.

В свою очередь Александр Вучич выразил благодарность за тёплый приём и подтвердил заинтересованность Сербии в углублении стратегических отношений с Казахстаном. Он отметил значительный потенциал сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики.

Президент Сербии также пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.