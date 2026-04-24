Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup, передает BAQ.kz.

Глава государства подчеркнул значимость проводимых реформ и роль молодого поколения.

«В марте мы приняли новую Конституцию Казахстана. Считаю, что это исключительно важный, исторический шаг во имя будущего страны. Отрадно, что наши соотечественники, особенно представители молодежи, прекрасно понимают важность этого события. Граждане продемонстрировали высокую активность на республиканском референдуме, выразив поддержку Основному закону. Таким образом, наш народ показал образцовую ответственность и любовь к своей Родине», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что именно молодежь станет двигателем развития страны.

«Сегодня в этом зале собрались представители молодого поколения, олицетворяющие такие качества, как образованность, компетентность и интеллект. В каждом из вас я вижу светлое будущее Казахстана. Высшая ценность государства – народ. Поэтому развитие человеческого капитала было определено в качестве конституционной задачи. В Основном документе прямо сказано, что Казахстан признает в качестве стратегического направления деятельности государства развитие науки, образования и инновации», - подчеркнул он.

Технологии и новые возможности

Глава государства отметил, что технологии открывают новые возможности.

«Осенью в Казахстане пройдет Astana AI Film Festival - событие, отражающее изменения в креативной индустрии. Искусственный интеллект меняет саму природу творчества и открывает новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул важность адаптации к новым реалиям.

«В то же время надо учитывать и некоторые пессимистические прогнозы, которые утверждают, что искусственный интеллект, по сути, уничтожит креативную индустрию, во всяком случае, в таком виде, в котором она сейчас существует. Поэтому нужно улавливать все тенденции и умелым образом адаптироваться к ним. Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив», - отметил он.

Ставка на образование и кадры

Президент заявил о необходимости подготовки специалистов.

«Поэтому мы уделяем особое внимание повышению компетенций граждан и обучению их цифровым навыкам. На сегодняшний день уже более 650 тысяч студентов обучаются по программе Al Sana. В ближайшей перспективе требуется подготовить еще 100 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта и deeptech-технологий. В этом году в стране ожидается важное событие в научно-образовательной сфере», - отметил он.

Он также сообщил о запуске нового образовательного проекта.

«Будет открыто технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта. Сейчас перед нами стоит первоочередная задача: взращивать квалифицированные кадры для этой отрасли. Необходимо привлекать талантливую молодежь и создавать ей условия для качественного образования. Крайне важно также поддерживать перспективные технологические проекты и компании. Безусловно, систематическая работа в этом направлении придаст мощный импульс развитию всей страны», - добавил Токаев.

Глава государства отметил важность технологических соревнований.

«Такие конкурсы открывают возможности для развития и реализации идей. Представленные проекты в сфере здравоохранения и образования - это реальные инновации», - подчеркнул он.

Президент добавил, что разработки должны внедряться в практику.