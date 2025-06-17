Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой объявить 2026 год Годом образования и научных исследований в рамках второго саммита "Центральная Азия – Китай", который проходит в Астане. По его словам, это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между странами региона и Китаем, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Казахстан придаёт большое значение продвижению совместных проектов в сфере креативной индустрии, которая способна ещё больше сблизить наши народы. Он также отметил заинтересованность в развитии туризма и приветствовал запуск первого туристического поезда из китайского Сианя в Алматы", – подчеркнул Токаев.

Глава государства напомнил, что это знаковое событие, приуроченное к Году туризма Китая и Казахстана, стало "ярким воплощением духа Великого Шёлкового пути, благодаря которому веками происходил обмен товарами и идеями на территории Евразии".

Особую роль в укреплении культурно-гуманитарных связей, по словам президента, играют прямые контакты между регионами двух стран. Так, накануне были установлены побратимские отношения между Алматы и Шанхаем, а также между Алматинской и Туркестанской областями и китайскими провинциями Шаньси и Хэбэй.