Токаев: инвестиции и защита бизнеса – ключ к росту доходов граждан
На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость перехода к модели устойчивого экономического роста, способной быстро реагировать на современные вызовы и обеспечивать справедливое распределение национального дохода, передает BAQ.KZ.
По его словам, стране важно не ограничиваться достигнутыми результатами, а выстраивать экономическую политику, где ресурсы государства будут направлены на стратегически важные отрасли с наибольшим экономическим эффектом.
"Для достижения поставленной цели нам нужна экономическая политика, которая не будет довольствоваться прошлым ростом, а будет оперативно реагировать на современные вызовы, где приоритеты тщательно продуманы. Другими словами, нам нужна модель устойчивого роста. Соответственно, государство должно четко определить стратегический вектор развития рыночной экономики и направить имеющиеся финансовые ресурсы в ключевые отрасли, способные создавать экономический рост. Такой подход позволит более эффективно и справедливо распределять национальный доход среди наших граждан", — отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что построение такой модели возможно только при оживлении инвестиционной политики, защите интересов бизнеса и повышении производительности через технологическое обновление и развитие человеческого капитала.
"Честно говоря, я ежедневно об этом думаю, консультируюсь со специалистами и изучаю специальные экономические исследования. Нас ожидает масштабная работа по обновлению экономической и финансовой политики. Ближайшая задача Правительства — обеспечить рост за счет повышения производительности, технологического обновления и развития человеческого капитала, направив доходы на благо общества", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент добавил, что конечная цель новой экономической модели - повышение доходов граждан и укрепление экономической независимости страны.
"Такую модель можно построить только путем оживления инвестиционной политики и постоянной защиты интересов бизнеса. Конечный результат этой политики должен заключаться в увеличении доходов населения и укреплении экономической самостоятельности", — резюмировал Глава государства.
