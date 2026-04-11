Токаев: Исторически сложившиеся связи служат фундаментом союзничества Казахстана и Узбекистана
Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан принятием новой Конституции.
Глава государства подчеркнул, что исторически сложившиеся тесные связи служат незыблемым фундаментом подлинного стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана, передает BAQ.KZ.
– В том, что двусторонние отношения вышли на такой беспрецедентно высокий уровень, Ваша огромная заслуга, уважаемый Шавкат Миромонович. Казахстан как ближайший союзник всецело поддерживает проводимые под Вашим мудрым руководством масштабные политические и экономические преобразования. Благодаря Вашему выверенному стратегическому курсу неуклонно повышается благосостояние народа, реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, которые получают хорошие оценки, рейтинги со стороны ведущих финансовых институтов, укрепляется международный авторитет страны. Уверен, Ваша последовательная политика, основанная на приоритете национальных интересов, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Узбекистана, равно как и всего региона, – отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Узбекистана за поздравления по случаю принятия новой Конституции Казахстана. По его словам, Шавкат Мирзиёев первым из зарубежных лидеров поздравил Казахстан с этим историческим событием.
