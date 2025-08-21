  • 21 Августа, 23:20

Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты

Орган теперь будет заниматься не только финансовым контролем.

Фото: ВАП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Высшей аудиторской палаты (ВАП), передает BAQ.KZ. Документ вступил в силу 18 августа 2025 года. Согласно поправкам, ВАП теперь вправе предъявлять иски в суд для возмещения ущерба государству и исполнения предписаний. Кроме того, аудиторы получили новые функции: аудит внебюджетных фондов, обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты, а также участие в мобилизационной подготовке.

Также внесены изменения в правила проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета. Теперь ВАП будет анализировать обоснованность показателей бюджета, его соответствие национальным приоритетам и давать рекомендации правительству и парламенту.

Поправки затронули и Реестр должностей госслужбы: руководителей структурных подразделений аппарата ВАП включили в состав корпуса "Б". Таким образом, Высшая аудиторская палата становится не только главным финансовым ревизором страны, но и важным элементом системы национальной безопасности.

