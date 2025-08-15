Качество образования в селе и городе должно быть одинаковым - Президент
Проект "Келешек мектептері" призван устранить разрыв между городом и селом.
Сегодня, 11:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов подчеркнул важность устранения разрыва в качестве образования между городом и селом, передает BAQ.KZ.
"Еще одна важная задача – устранить неравенство качества образования в городах и селах. За последние четыре года мы модернизировали материально-техническую базу более чем 4 тысяч сельских школ. Там был проведен капитальный ремонт, построены новые библиотеки, столовые и спортзалы. Эта работа будет продолжена", — заявил глава государства.
По его словам, основная цель проекта "Келешек мектептері" — создать для всех детей равные возможности получения качественного образования вне зависимости от места проживания.
