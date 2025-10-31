Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимиром Шевченко, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы Президент подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана. По его словам, в стране начата реализация масштабного проекта по строительству первой атомной электростанции с участием международного консорциума во главе с "Росатомом". В дальнейшем планируется возведение ещё нескольких энергоблоков.

Токаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание подготовке кадров в данной сфере. В 2022 году в Алматы открылся филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров.

Президент выразил уверенность, что сотрудничество с ведущим российским вузом, признанным мировым лидером в области ядерной науки, будет способствовать формированию нового поколения казахстанских специалистов-атомщиков.