Токаев: Казахстан делает ставку на развитие ядерной энергетики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с ректором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимиром Шевченко, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы Президент подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана. По его словам, в стране начата реализация масштабного проекта по строительству первой атомной электростанции с участием международного консорциума во главе с "Росатомом". В дальнейшем планируется возведение ещё нескольких энергоблоков.
Токаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание подготовке кадров в данной сфере. В 2022 году в Алматы открылся филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров.
Президент выразил уверенность, что сотрудничество с ведущим российским вузом, признанным мировым лидером в области ядерной науки, будет способствовать формированию нового поколения казахстанских специалистов-атомщиков.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?