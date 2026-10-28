Токаев: Казахстан должен стать ведущим логистическим центром Евразии
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости превратить страну в ведущий логистический центр Евразии. В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Глава государства сообщил о запуске новых транспортных маршрутов и расширении транзитных возможностей страны, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Президента, развитие логистической инфраструктуры является одним из ключевых факторов экономического роста.
«Следующий вопрос. Необходимо уделить особое внимание развитию логистической инфраструктуры. Это один из важных факторов, способствующих развитию и процветанию нашей страны. Сегодня вопросами логистики занимаются все государства. Без развитой транспортной логистики даже сильная сегодня страна завтра может оказаться на грани краха. В следующем году в нашей стране будет введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Бахты – Аягоз». Благодаря новому маршруту пропускная способность грузоперевозок с Китаем увеличится на 20 миллионов тонн. В августе началось строительство магистрали «Арал – Каспий». Этот проект позволит сократить протяжённость Транскаспийского коридора примерно на тысячу километров, а сроки доставки грузов – на три дня. Правительство возьмёт под строгий контроль качественную и своевременную реализацию всех проектов, начатых в этой сфере», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что изменения в мировой логистике повышают стратегическую значимость сухопутных транспортных коридоров.
«Мировая логистика вступила в период масштабной трансформации и ускоренного развития. Уязвимость морских путей повысила стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров. Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии. Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент. Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией – значит обречь себя на роль догоняющего в будущем. Уже сейчас нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков. Особый акцент следует сделать на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов. Важно также сформировать вокруг транспортных узлов новые производства и торговые площадки», – подчеркнул Президент.
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