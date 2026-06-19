Токаев: Казахстан готов создать благоприятные условия для бизнеса Черногории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Черногории Яков Милатович провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, передает BAQ.kz.

Стороны обсудили перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Глава государства назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана на Балканах и высоко оценил проводимые в стране реформы.

"Вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций в качестве одного из ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Мы желаем Вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что открытие Генерального консульства РК в Подгорице стало подтверждением намерения Астаны развивать двусторонние отношения. Он также выразил надежду на открытие дипломатической миссии Черногории в Казахстане и дальнейшее развитие межпарламентских связей.

Отдельное внимание было уделено вопросам делового сотрудничества. По словам Токаева, бизнес-форум и подписание меморандума между торговыми палатами двух стран должны придать дополнительный импульс экономическим отношениям.

"Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей", – подчеркнул Президент.

В свою очередь Яков Милатович отметил символичность визита, который проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Черногорией.

"Убежден, что с политической точки зрения мой визит демонстрирует высокий уровень доверия между двумя странами. Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который придаст новый импульс более тесному экономическому сотрудничеству", – сказал Президент Черногории.

Милатович также подчеркнул, что между Казахстаном и Черногорией действует безвизовый режим, способствующий развитию туристических и деловых контактов.

"Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский Союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией", – заявил он.

Главы государств обсудили возможности увеличения товарооборота, развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства и цифровизации. Кроме того, стороны договорились укреплять взаимодействие в области туризма, высшего образования, науки и культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил своего коллегу за поддержку открытия Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.

Визит Якова Милатовича проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Черногорией. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между странами составил 3,2 млн долларов. Стороны рассматривают перспективы расширения сотрудничества в сферах туризма, транспорта, логистики, цифровых технологий и инвестиций.