Токаев: Казахстан готов создать благоприятные условия для бизнеса Черногории
На переговорах в Астане главы государств обсудили развитие торговли, инвестиций, логистики, цифровизации и туризма. Президент Черногории заявил о намерении страны вступить в Евросоюз к 2028 году.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Черногории Яков Милатович провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, передает BAQ.kz.
Стороны обсудили перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Глава государства назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана на Балканах и высоко оценил проводимые в стране реформы.
"Вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций в качестве одного из ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Мы желаем Вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил, что открытие Генерального консульства РК в Подгорице стало подтверждением намерения Астаны развивать двусторонние отношения. Он также выразил надежду на открытие дипломатической миссии Черногории в Казахстане и дальнейшее развитие межпарламентских связей.
Отдельное внимание было уделено вопросам делового сотрудничества. По словам Токаева, бизнес-форум и подписание меморандума между торговыми палатами двух стран должны придать дополнительный импульс экономическим отношениям.
"Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей", – подчеркнул Президент.
В свою очередь Яков Милатович отметил символичность визита, который проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Черногорией.
"Убежден, что с политической точки зрения мой визит демонстрирует высокий уровень доверия между двумя странами. Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который придаст новый импульс более тесному экономическому сотрудничеству", – сказал Президент Черногории.
Милатович также подчеркнул, что между Казахстаном и Черногорией действует безвизовый режим, способствующий развитию туристических и деловых контактов.
"Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский Союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией", – заявил он.
Главы государств обсудили возможности увеличения товарооборота, развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства и цифровизации. Кроме того, стороны договорились укреплять взаимодействие в области туризма, высшего образования, науки и культурно-гуманитарных связей.
Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил своего коллегу за поддержку открытия Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.
Визит Якова Милатовича проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Черногорией. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между странами составил 3,2 млн долларов. Стороны рассматривают перспективы расширения сотрудничества в сферах туризма, транспорта, логистики, цифровых технологий и инвестиций.
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