Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал руководителей парламентов стран – участниц Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств и отметил особое значение данной встречи, передает BAQ.KZ.

"Парламентская ассамблея – очень важная политическая структура. Казахстан полностью поддерживает эту Организацию. Я десять лет работал Председателем Сената, активно участвовал в развитии межпарламентских связей и, в целом, хорошо знаю деятельность законодательных органов. Благодаря совместным усилиям Парламентской Ассамблеи с каждым годом крепнет тюркская солидарность. Это весьма позитивная тенденция, она ведет к росту международного авторитета и влияния всего тюркского мира. Самое главное, наши страны объединяет общее стремление к сближению. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между тюркскими народами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что наша страна поддерживает инициативы Парламентской ассамблеи и готова внести свою лепту в тюркскую интеграцию.

"Казахстан является одним из основателей Организации тюркских государств. Мы считаем, что эта структура оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран. По нашему мнению, ее потенциал должен быть использован во имя достижения общих целей наших народов. В прошлом году Казахстан председательствовал в Организации тюркских государств. Под девизом "TURKTIME" мы реализовали ряд важных проектов. Было организовано около 100 мероприятий, которые придали импульс углублению тюркской интеграции. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые ознакомили мир с цивилизацией Великой степи. Историческим событием можно назвать утверждение единого варианта тюркского алфавита", - добавил Глава государства.

Он напомнил, что принято решение о назначении Постоянных представителей в Организации тюркских государств, а также расширились связи в сферах торговли и экономики, энергетики, финансов и инвестиций.