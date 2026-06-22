Токаев назвал три главные задачи нового этапа отношений с ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал авторскую статью на международной платформе Euronews, в которой представил свое видение дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Европейским союзом, передает BAQ.kz.

Публикация вышла накануне визита главы государства в Брюссель и стала программным заявлением о будущем казахстанско-европейского партнерства в условиях меняющейся мировой политической и экономической ситуации. По словам Президента, спустя десять лет после подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстан и ЕС подошли к моменту, когда взаимодействие требует новых подходов и более амбициозных целей.

"Это было и остается большим достижением. Но достаточно ли этого в стремительно меняющемся мире? Полагаю, что нет. Я возвращаюсь в Брюссель с открытым настроем и твердым убеждением: партнерство между Казахстаном и Европейским союзом сегодня имеет большее значение, чем когда-либо прежде. Именно поэтому его необходимо укреплять", – пишет Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что сегодня Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В стране работают тысячи европейских компаний, участвующих в модернизации экономики и развитии новых производств.

В статье Токаев обозначил три ключевых направления дальнейшего сотрудничества: укрепление устойчивости, расширение взаимосвязанности и создание новых возможностей для граждан.

Глава государства отметил, что прежние геополитические модели стремительно меняются, а вопросы торговли, технологий и инвестиций все чаще становятся частью глобальной конкуренции.

"Прежние геополитические предпосылки больше не работают. География и сила вновь выходят на первый план. Возрождающаяся конкуренция стремительно меняет направления торговли, технологий и инвестиционных потоков. Глобальные цепочки поставок вновь стали уязвимыми. Торгово-экономическая взаимозависимость все чаще становится заложником соображений национальной безопасности", – отметил Президент.

Особое внимание Токаев уделил экономическому потенциалу Казахстана. По его данным, в 2025 году экономика страны выросла на 6,5%, а объем ВВП достиг 306 млрд долларов. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, уже в следующем году этот показатель может превысить 360 млрд долларов.

Президент также предложил пересмотреть традиционную модель взаимодействия между Казахстаном и Европой.

"Не настало ли время развить наши экономические отношения от традиционной модели "сырьевые ресурсы в обмен на инвестиции" к партнерству, которое создает ценность на каждом этапе – через углубленную переработку, передачу технологий, исследовательское сотрудничество и совместные предприятия?" – подчеркнул Глава государства.

Отдельно в статье говорится о перспективах сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и промышленности. По словам Токаева, Казахстан уже обеспечивает почти 13% импорта нефти Европейского союза и около 16% поставок природного урана.

Президент выразил уверенность, что накопленный за последнее десятилетие опыт сотрудничества позволит вывести отношения между Казахстаном и Европейским союзом на качественно новый уровень.