Токаев пригласил канцлера Германии Мерца посетить Казахстан в следующем году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине ответил на вопрос журналиста Jibek Joly Дильназ Ерлановой о перспективах отношений Казахстана и Германии накануне 35-летия установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что Казахстан высоко оценивает пройденный путь и достигнутые за это время успехи.

«Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране. Мы любим и уважаем эту страну, должным образом оцениваем ее достижения, прежде всего в экономике, да и в других областях. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене», – сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что приехал в Германию с большими ожиданиями и надеждой на достижение новых соглашений.

«И мы достигли этих соглашений, теперь же стоит задача должной реализации, выполнения этих соглашений. Поэтому мой взгляд на будущее достаточно положительный. Я полностью уверен в том, что мы достигнем еще больших успехов. Потому что есть желание с обеих сторон достичь таких успехов», – отметил он.

Токаев также сообщил, что пригласил канцлера Германии Фридриха Мерца совершить государственный визит в Казахстан в следующем году.

«Я во время переговоров сказал, что мы ждем с государственным визитом Канцлера Мерца в любое удобное для него время в следующем году. Будем готовиться к этому визиту. Ведь визиты – это не ради посещения, а для того, чтобы достичь новых договоренностей и взаимопонимания по самым сложным вопросам», – подчеркнул Президент.

По его словам, такое взаимопонимание было достигнуто в ходе визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем.