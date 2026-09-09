Токаев: Казахстан и Китай намерены довести товарооборот до $100 млрд
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Казахстан и Китай ставят перед собой новую цель – увеличить взаимную торговлю до 100 млрд долларов и постепенно перейти от сырьевой модели сотрудничества к совместным производствам и технологическим проектам. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в эксклюзивном письменном интервью агентству «Синьхуа».
По словам Главы государства, казахско-китайские отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне и охватывают практически все ключевые направления – от торговли и энергетики до цифровизации, науки и образования.
«Можно с уверенностью сказать, что казахско-китайские отношения в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это не может не радовать», – отметил Токаев.
Торговля приблизилась к $50 млрд
По итогам 2025 года объем торговли между Казахстаном и Китаем приблизился к 50 млрд долларов, увеличившись на 11%. За первые шесть месяцев 2026 года товарооборот составил 27,2 млрд долларов – почти на четверть больше, чем годом ранее. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Однако, подчеркнул Президент, задача заключается не только в наращивании объемов.
«В текущих условиях мирового развития следует постепенно переходить от преимущественно сырьевой модели к промышленной и технологической кооперации – создавать крупные совместные производства, развивать глубокую переработку, увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, осуществлять трансфер передовых технологий», – сказал Токаев.
Следующая цель – довести взаимную торговлю до 100 млрд долларов и одновременно изменить качество экономического сотрудничества.
Более 9 тысяч китайских компаний работают в Казахстане
Сейчас в Казахстане работают более 9 тысяч компаний с китайским капиталом – почти каждое седьмое иностранное предприятие в стране.
Промышленная кооперация охватывает 260 проектов на сумму свыше 62 млрд долларов. Среди направлений – машиностроение, металлургия, энергетика и производство автомобилей.
В Казахстане уже выпускают автомобили и технику китайских брендов BYD, Howo, Yutong, Golden Dragon, Shacman, JAC, Jetour. В прошлом году началось серийное производство Changan, Great Wall Motor и Chery.
Еще одно крупное направление – зеленая энергетика. С участием китайских инвесторов реализовано 29 проектов мощностью около 1,5 ГВт, еще 11 проектов общей мощностью более 1,7 ГВт находятся в стадии реализации.
В Астане планируют открыть казахско-китайскую школу ИИ
Отдельное место в сотрудничестве двух стран Токаев отвел искусственному интеллекту и цифровым технологиям.
В ближайшие годы в Астане планируется открыть специализированную казахско-китайскую школу искусственного интеллекта для одаренных детей. Казахстан и Китай также рассматривают проекты в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, исследованиях и подготовке кадров.
По словам Президента, потенциальными направлениями сотрудничества могут стать ИИ в промышленности и горнодобывающем секторе, беспилотный транспорт, цифровая медицина, «умные города», спутниковые технологии, дата-центры и цифровизация государственных услуг.
«ИИ не должен стать привилегией узкого круга наиболее технологически развитых государств и, тем более, превратиться в новый инструмент геополитического противостояния и давления. Он призван служить развитию всего человечества. Государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам», – подчеркнул Токаев.
Казахстан также рассчитывает привлечь китайские компании к проектам «Долина ЦОДов» в Экибастузе и Alatau City, где цифровые решения и ИИ планируется применять в городском управлении, энергетике, транспорте и социальных сервисах.
25 сентября в Алматы пройдет инвестиционный форум «Казахстан – Китай». Токаев сообщил, что намерен принять в нем участие.
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