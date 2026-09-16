Токаев: Казахстан и Корея подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шиком. Стороны обсудили развитие межпарламентских связей, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также культурно-гуманитарные отношения между двумя странами.

В начале встречи Глава государства поздравил Чо Чжон Шика с недавним избранием на пост Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея.

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Касым-Жомарт Токаев также рассказал об итогах состоявшихся накануне переговоров с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

– Это была содержательная и значимая встреча. Нами достигнута важная договоренность о повышении уровня двустороннего сотрудничества до всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, – сказал Президент Казахстана.

В ходе беседы Глава государства ознакомил корейских парламентариев с политическими реформами, проводимыми в Казахстане, и изменениями в системе государственного управления.

– 1 июля вступила в силу Новая Конституция, получившая всенародную поддержку. Это историческое событие придало мощный импульс масштабным преобразованиям в Казахстане. На место двухпалатного Парламента пришел однопалатный Курултай. Была учреждена должность Вице-Президента. Сформирован Аппарат Совета безопасности. Также приступает к работе уникальный консультативно-совещательный орган – Халық кеңесі. Наша цель – построение Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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Отдельное внимание стороны уделили роли законодательных органов в развитии отношений Казахстана и Республики Корея.

– В целом межпарламентский диалог в последние годы значительно углубился. На регулярной основе поддерживались контакты между Парламентом Казахстана и Национальной Ассамблеей Республики Корея. Эти связи будут активно продолжены депутатами Курултая, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По его словам, в Казахстане работают более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала, а совместные проекты реализуются во многих важных сферах.

Особо Президент остановился на культурно-гуманитарных связях и роли корейской общины Казахстана.

– Глубокие корни имеют наши культурно-гуманитарные связи. В Казахстане проживает около 120 тысяч представителей общины этнических корейцев корё-сарам, которые стали, без преувеличения, «золотым мостом» дружбы между нашими странами. Как известно, в следующем году будет отмечаться 90 лет с начала переселения корейского народа в Казахстан. Мы планируем на высоком уровне отметить эту историческую дату, – сказал Глава государства.

В свою очередь Чо Чжон Шик поздравил Президента Казахстана с проведением конституционной реформы и парламентских выборов. Он также приветствовал повышение уровня отношений между двумя странами.

– В последние годы Казахстан и Республика Корея последовательно расширяли сотрудничество в различных сферах. Поэтому я очень рад, что по итогам Вашего визита в Корею отношения между нашими странами были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, – отметил Спикер.

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Чо Чжон Шик подчеркнул, что Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. Особое значение, по его словам, имеет взаимодействие в энергетике, цифровизации и искусственном интеллекте.

Спикер также отметил расширение культурно-гуманитарных контактов и туристических обменов.

– Надеюсь, что в дальнейшем Казахстан и Республика Корея будут еще более активно продвигаться по пути взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания. Национальная Ассамблея Республики Корея со своей стороны будет оказывать этому активную поддержку. Кроме того, весной следующего года в Казахстане состоится 4-я встреча председателей парламентов Республики Корея и стран Центральной Азии. Я также планирую принять участие в этом форуме и надеюсь на новую встречу с Вами в Казахстане, – сказал Чо Чжон Шик.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана и Республики Корея по всему спектру двусторонних отношений.