Токаев: Казахстан и Кыргызстан связывают братские узы и общие ценности
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Кыргызстан объединяют братские отношения, общая история и взаимная поддержка. Об этом он сказал на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства поблагодарил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова за теплый прием и подчеркнул, что дружба между двумя народами остается одним из главных факторов стабильности в регионе.
«Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков», – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил впечатляющие темпы развития Кыргызстана и подчеркнул, что Казахстан искренне радуется успехам соседней страны.
«Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии», – заявил он.
По словам Президента, регулярные контакты между странами Центральной Азии подтверждают стремление государств к укреплению сотрудничества и совместному развитию.
Особое внимание Токаев уделил завершению процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. По его словам, документ станет новой основой для стратегического партнерства стран региона.
«Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов», – подчеркнул Глава государства.
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