Токаев: Казахстан и Кыргызстан связывают братские узы и общие ценности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Кыргызстан объединяют братские отношения, общая история и взаимная поддержка. Об этом он сказал на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поблагодарил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова за теплый прием и подчеркнул, что дружба между двумя народами остается одним из главных факторов стабильности в регионе.

«Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил впечатляющие темпы развития Кыргызстана и подчеркнул, что Казахстан искренне радуется успехам соседней страны.

«Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии», – заявил он.

По словам Президента, регулярные контакты между странами Центральной Азии подтверждают стремление государств к укреплению сотрудничества и совместному развитию.

Особое внимание Токаев уделил завершению процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. По его словам, документ станет новой основой для стратегического партнерства стран региона.