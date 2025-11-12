Токаев: Казахстан и Россия — надежные стратегические партнеры и союзники
Главы Казахстана и России приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уральске, в формате видеоконференцсвязи, передает BAQ.KZ.
В этом году ключевой темой форума стали рабочие профессии как драйвер роста экономики.
Президент Казахстана подчеркнул стратегическое значение отношений между двумя странами, отметив: "Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники".
"Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой", - добавил он.
Глава государства подчеркнул важность доверительного диалога и развития сотрудничества на всех уровнях.
"Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием", - подчеркнул Президент.
Он отметил особое значение общей границы между странами:
"Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов", - сказал глава государства.
Завершая выступление, президент выразил благодарность российскому коллеге за поддержку: "Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности Форума, так и укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей".
