Главы Казахстана и России приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уральске, в формате видеоконференцсвязи, передает BAQ.KZ.

В этом году ключевой темой форума стали рабочие профессии как драйвер роста экономики.

Президент Казахстана подчеркнул стратегическое значение отношений между двумя странами, отметив: "Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники".

"Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой", - добавил он.

Глава государства подчеркнул важность доверительного диалога и развития сотрудничества на всех уровнях.

"Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием", - подчеркнул Президент.

Он отметил особое значение общей границы между странами:

"Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов", - сказал глава государства.

Завершая выступление, президент выразил благодарность российскому коллеге за поддержку: "Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности Форума, так и укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей".