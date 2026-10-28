Токаев: Казахстан обязан создать цифровую экономику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания цифровой экономики на основе искусственного интеллекта. К этой работе должны активно подключиться Правительство, национальные компании и представители креативной индустрии, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая, Глава государства отметил, что Год цифровизации и искусственного интеллекта придал импульс технологическому развитию страны.

«В этом году в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта мы придали импульс созданию передового, технологически развитого государства. Теперь необходимо системно продолжить эту работу и создать цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте. Правительство, национальные компании и сектор креативной индустрии должны активно участвовать в этом процессе. Это важнейшая общенациональная задача, полностью отвечающая требованиям новой эпохи. Для создания экономики будущего нам необходимо окончательно избавиться от стереотипных представлений и устаревших подходов. Мы должны сформировать совершенно новую основу развития общества. По сути, это можно назвать долгосрочной общенациональной миссией, которая откроет путь к достойной жизни подрастающего поколения в эпоху передовых технологий. Каким бы сложным, трудным и даже полным угроз ни был цифровой век, наши цели и устремления остаются неизменными. Наша цель – построение государства нового типа, неизменное следование пути модернизации и обновления», – заявил Касым-Жомарт Токаев.