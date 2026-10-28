Токаев: Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи по созданию цифровой экономики и поручил Правительству до конца года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен использовать возможности новых технологий для благополучия граждан.

«Казахстан обязан создать цифровую экономику. Будучи реалистами, правильно оценивающими свои возможности, мы должны использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа», — сказал Глава государства.

По его словам, строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось. В стране запущены два суперкомпьютера, до конца года планируется ввести в строй третий. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных.

При этом Президент указал на необходимость сосредоточиться на практических результатах.

«Но надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий. Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы», — подчеркнул Токаев. Глава государства отметил, что работа по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем только началась. Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике. По словам Президента, в Казахстане есть необходимые условия для развития высокопродуктивной цифровой экономики: образованная и креативная молодежь, доступный интернет и развитая цифровая инфраструктура. «На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей. Нужно сменить парадигму, рассмотреть стоящие перед нами задачи с другого ракурса. Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику», — заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как территория созидания и труда.

«Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга – дорогостоящей игрушкой, убивающей время, – сколько эффективным рабочим инструментом. Поэтому Правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости», — сообщил Президент.

Токаев также отметил, что возможности граждан не должны зависеть от места их проживания. Для этого предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

«В следующем году Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции. Успешные практики надо масштабировать во всех регионах», — поручил Глава государства.

Отдельно Президент остановился на потенциале токенизации активов — их перевода в цифровую среду. По его словам, это позволит гражданам стать совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям — напрямую привлекать капитал без излишних посредников.

«Стратегическая цель построения народной цифровой экономики заключается в использовании возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина», — заключил Токаев.