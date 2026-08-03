Глава государства: Казахстан переживает грандиозный строительный бум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна вступила в новый этап масштабной модернизации транспортной и строительной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сообщил во время телемоста, посвященного началу строительства новых стратегических автодорог.

Президент отметил, что транспортно-логистическая отрасль становится одним из главных драйверов экономического роста страны.

По его словам, Казахстан последовательно укрепляет свои позиции крупнейшего транзитного узла Евразии.

«Как известно, наша страна служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию. Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан. Поэтому формирование современной транспортной системы является стратегической задачей», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году была введена в эксплуатацию вторая железнодорожная линия Достык – Мойынты, благодаря чему объем перевозок вырос в пять раз, а также открыта железнодорожная линия в обход станции Алматы, что позволило значительно сократить сроки доставки грузов.

По словам Президента, в этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем – Бахты – Аягоз.

Особое внимание государство уделяет развитию автомобильной инфраструктуры.

«В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог, шесть тысяч километров введены в эксплуатацию», – отметил Токаев.

Президент сообщил, что за последние пять лет объем автомобильных грузоперевозок в стране увеличился вдвое, а доход отрасли в 2025 году достиг 1,5 трлн тенге.

Сегодня через территорию Казахстана проходят восемь международных транспортных коридоров, по которым ежедневно передвигаются около 35 тысяч автомобилей.

Глава государства также сообщил, что к 2027 году планируется полностью реконструировать автомобильные пункты пропуска на государственной границе.

«Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны», – подчеркнул Президент.

По словам Токаева, сейчас дорожно-строительные работы ведутся во всех регионах страны. Недавно началось строительство объездной дороги вокруг Сарыагаша, а также модернизация трассы Жезказган – Караганда.

Параллельно продолжается строительство жилья, объектов образования, здравоохранения, инженерных сетей и другой социальной инфраструктуры.

«Сегодня Казахстан переживает грандиозный строительный бум. Это наглядно подтверждает, что страна взяла курс на уверенный рост и перешла к качественно новому этапу модернизации», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По итогам телемоста Президент пожелал участникам проектов успешной реализации всех намеченных планов и подчеркнул, что развитие современной транспортной инфраструктуры станет одним из ключевых факторов дальнейшего экономического роста Казахстана.