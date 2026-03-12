Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Казахстан сохраняет устойчивую динамику развития. В стране активно строится жилье, реализуются крупные социальные программы, а государство продолжает инвестировать в образование, медицину и развитие человеческого капитала, передает BAQ.kz.

«Вся страна превратилась в большую строительную площадку»

За последние годы строительный сектор Казахстана заметно ускорился. Масштабные проекты реализуются практически во всех регионах страны.

«Стабильно высокие темпы набрало и жилищное строительство. За последние три года в стране сдано 57 миллионов квадратных метров жилья. В сравнении с показателями соседних стран это действительно самый высокий показатель ввода жилья на душу населения. Более 520 тысяч семей в городах и около 70 тысяч семей в селах получили новое жилье», - сказал президент.

Наряду с жилыми кварталами активно обновляется и социальная инфраструктура.

«За последние несколько лет в стране построены и реконструированы в соответствии с требованиями времени тысячи школ, медицинских, культурных и спортивных объектов. Можно сказать, что вся страна превратилась в большую строительную площадку», - отметил глава государства.

«Люди - главное богатство нашей страны»

В центре государственной политики остается развитие человеческого капитала и повышение качества жизни граждан.

«Я постоянно подчеркиваю: люди – главное богатство нашей страны. Население Казахстана неизменно растет, и сегодня нас уже более 20,5 миллиона человек. Но суть ведь не только в численности населения, а прежде всего в качестве человеческого капитала», - заявил Токаев.

По его словам, значительная часть государственных ресурсов направляется именно на социальную сферу.

«Сегодня более 50 процентов государственного бюджета направляется на социальную сферу. Рост инвестиций в развитие человеческого капитала ежегодно составляет до одного триллиона тенге», - сообщил президент.

Поддержка семей и детей

Казахстан продолжает развивать систему поддержки семей. Государство предоставляет родителям различные виды пособий, льготы и длительный отпуск по уходу за ребенком.

«В Казахстане выстроена принципиально иная модель поддержки семьи. Государство оказывает всестороннюю помощь родителям в виде различных пособий, льгот и трудового отпуска с сохранением рабочего места до трех лет», - подчеркнул глава государства.

Одной из ключевых инициатив стала программа “Нацфонд - детям”.

«По моей инициативе реализуется программа “Нацфонд - детям”, в рамках которой на специальные счета семи миллионов казахстанцев до 18 лет уже начислено свыше 2,5 миллиарда долларов», — напомнил президент.

Доступное образование и развитие медицины

В социальной политике государство делает ставку на образование и здравоохранение.

«В отличие от многих государств бесплатное образование в Казахстане широко доступно на всех уровнях. Наши дети бесплатно посещают государственные школы, а в колледжах за счет бюджета обучаются около 150 тысяч студентов», - сказал президент.

По его словам, положительные изменения происходят и в сфере здравоохранения.

«Продолжительность жизни в стране впервые достигла 75,9 лет. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии», - отметил Токаев.

Также улучшились ключевые демографические показатели.

«С 2023 года материнская смертность сократилась на 35 процентов, а младенческая - на 20 процентов, достигнув исторического минимума», - сообщил глава государства.

Социальная помощь и борьба с мошенничеством

Казахстан сохраняет масштабную систему социальной поддержки. Миллионы граждан ежегодно получают помощь от государства.

«В отличие от многих других государств, в Казахстане право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано законом. Только за прошлый год 3,6 миллиона граждан были обеспечены бесплатными лекарственными средствами за счет бюджета», - заявил президент.

В то же время система нуждается в совершенствовании.

«Отдельные мошенники внедряют преступные схемы получения социальной помощи, на которую не имеют права. Такие преступники крадут у тех людей, кто действительно нуждается в государственной поддержке», - подчеркнул Токаев.

Поэтому государство намерено сделать социальную помощь более адресной.

«Мы обязательно проведем большую работу, чтобы сделать систему социальной защиты более адресной и эффективной», - добавил глава государства.

Цифровизация и искусственный интеллект

Казахстан активно внедряет цифровые технологии и развивает электронное правительство.

«Казахстан считается одной из самых передовых стран по развитию системы электронного правительства и финансовых технологий», - сказал президент.

Однако развитие на этом не остановится.

«Мы продолжим массовое внедрение цифровизации и искусственного интеллекта. Данную задачу следует воспринимать как вопрос стратегического значения», - подчеркнул Токаев.

Экономика и инвестиции

На фоне глобальных вызовов экономика страны сохраняет рост.

«По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 миллиардов долларов. Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона», - сообщил президент.

Казахстан также остается лидером региона по привлечению инвестиций.

«Объем прямых иностранных инвестиций превысил 150 миллиардов долларов, что составляет 69 процентов всех инвестиций в регион», - отметил глава государства.

«Государство никогда не бросит своих граждан»

Отдельно Токаев остановился на эвакуации казахстанцев из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

«В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек», - сказал президент.

Он подчеркнул, что защита граждан остается важным принципом государственной политики.

«Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила», - заявил Токаев.

Конституционная реформа

Глава государства также высказался о новой Конституции.

«Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер. Этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу», - сказал президент.

По его словам, реформа направлена на усиление прав граждан.

«Проект Новой Конституции возводит в абсолют защиту прав и свобод человека», - подчеркнул Токаев.

«Казахстан движется вперед»

Подводя итог, президент отметил устойчивое развитие страны.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутренние вызовы, Казахстан поступательно развивается и уверенно движется по пути прогресса», - заявил глава государства.

По словам президента, ближайшая актуальная задача - сохранить темпы развития и выйти на новые целевые параметры движения вперед.