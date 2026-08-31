Токаев: Казахстан придает большое значение отношениям с Малайзией
31 Августа 2026, 18:56
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31 Августа 2026, 18:5631 Августа 2026, 18:56
128Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Малайзии.
Глава государства поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с национальным праздником Малайзии – Днем независимости.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению дружественных отношений с Малайзией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо наших народов.
Президент Казахстана пожелал Анвару Ибрагиму успехов во всех его начинаниях, а народу Малайзии – благополучия и процветания.
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