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Токаев: Казахстан придает большое значение отношениям с Малайзией

31 Августа 2026, 18:56
АВТОР
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Акорда 31 Августа 2026, 18:56
31 Августа 2026, 18:56
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Малайзии.

Глава государства поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с национальным праздником Малайзии – Днем независимости.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению дружественных отношений с Малайзией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо наших народов.

Президент Казахстана пожелал Анвару Ибрагиму успехов во всех его начинаниях, а народу Малайзии – благополучия и процветания.

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