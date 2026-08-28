Токаев: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна прочно встала на путь реформ, а масштабная модернизация затрагивает не только государственные институты и экономику, но и общественное сознание, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что Казахстан демонстрирует новые стандарты и подходы к преобразованиям во всех сферах общественной жизни.

«Сегодня наша страна демонстрирует подлинно инновационные стандарты и подходы к реформированию всех сфер общественной жизни. Это продуманная, масштабная модернизация не только государственных институтов и экономики, но, что гораздо важнее, гражданского самосознания и менталитета нации. В современном мире, переполненном войнами, кризисами и взаимным недоверием, такая системная общественная трансформация сама по себе уникальна и не имеет схожих примеров ни в одном из регионов. Уверенно можно сказать: Казахстан прочно встал на путь реформ и превратился в территорию реальных перемен», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, для сохранения высокого темпа преобразований необходимо изменить подходы к ключевым аспектам развития страны и общества.

«Чтобы сохранить высокий темп преобразований и закрепить достигнутые результаты, нам следует изменить подходы и взгляды на ключевые аспекты исторического развития нации. Наше общество должно опираться на реальность вместо мифов, уповать на прогресс, развивать науку, а не ностальгировать по архаике, ценить деловитость, а не краснобайство, отстаивать правду и давать отпор кривде. Эти важнейшие принципы должны войти составной частью в идеологию будущих поколений», – подчеркнул Президент.

Токаев также призвал направить энергию общества на развитие страны и достижение новых целей.

«Наш единый народ с достоинством прошел через все исторические испытания, а теперь может и должен направить свою могучую энергию на поиск новых горизонтов развития. Под лежачий камень вода не течет, созидание и труд – вот что приведет нас к успехам», – заявил Глава государства.

Отдельно Президент остановился на международной обстановке и положении Казахстана в условиях глобальной нестабильности.

«Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире крайне сложная и непредсказуемая. Отдельно стоит отметить, что в период глобальной турбулентности и дефицита взаимного доверия Казахстан сохраняет свой высокий международный авторитет. Принципиально важно, что к позиции нашей страны прислушиваются ведущие мировые державы, оказывающие значительное влияние на международную политику. Мы продолжим придерживаться заданного курса по защите национальных интересов через продвижение ценностей мира, дружбы и взаимовыгодного партнерства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, достижения Казахстана стали возможны благодаря единству граждан и сплоченности общества.

«В конечном счете, все эти успехи стали возможными исключительно благодаря сплоченности нации и единству наших граждан в достижении общих задач. Главная сила нашей страны, ее стратегическое преимущество заключается в непоколебимом единстве и созидательном духе народа. Будучи прогрессивным государством, мы должны стремиться к достижению высоких целей», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан должен продолжать движение вперед и концентрироваться на реализации поставленных задач.

«Мы должны уверенно идти только вперед, не отвлекаясь на мелкие распри и социальную апатию. У нас есть четкий план действий, и мы точно знаем куда двигаться. Самое главное, нам нужно верить в собственные силы и усердно трудиться», – заявил Президент.

Таким образом, Токаев связал дальнейшее продвижение реформ с развитием науки, созидательным трудом, общественным единством и последовательной защитой национальных интересов Казахстана.