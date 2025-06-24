Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ.

Открывая заседание, Президент отметил, что Совет по-прежнему служит надежной платформой для стратегического взаимодействия между государством и его международными партнерами.

"Вот уже более двух десятилетий этот форум играет ключевую роль в формировании инвестиционно ориентированной экосистемы Казахстана. При активном участии Совета мы намерены продолжить реализацию комплексных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, повышение прозрачности и упрощение условий ведения бизнеса в Казахстане", – сказал он.

Токаев сообщил, что эксперты и аналитики предсказывают замедление темпов роста мирового ВВП примерно до 2,9 % в ближайшие годы.

"Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. Такие тенденции могут еще больше ухудшить перспективы мировой экономики, что свидетельствует о необходимости конструктивного международного диалога. На фоне этих экономических вызовов экономики таких развивающихся стран, как Казахстан, сумели сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За первые пять месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%. Наибольший вклад в рост внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль", – добавил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, стратегическое расположение Казахстана, развитый человеческий капитал и твердая приверженность реформам создают широкие перспективы как для инвесторов, так и для национальной экономики.



