Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны создавать благоприятные условия для работы сербских компаний на казахстанском рынке. Об этом он сообщил по итогам переговоров с Президентом Сербии Александром Вучичем в Астане, передает BAQ.KZ.

Мы подробно обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий и искусственного интеллекта, – отметил Токаев. – Достигнут ряд конкретных договоренностей, особенно в области расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Сегодня в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний, и мы готовы создавать все условия для расширения их деятельности.

Президент подчеркнул важность укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В частности, на заседании Казахстанско-сербского делового совета обсуждались новые возможности транспортно-логистического сотрудничества. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, а также рассматривается активное использование Транскаспийского международного транспортного коридора.

Особое внимание уделялось инфраструктурным проектам, энергетике и промышленности. Стороны договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности.

Токаев отметил, что экономическое сотрудничество с Сербией строится на доверии и взаимной поддержке, а Казахстан заинтересован в дальнейшем росте товарооборота и реализации перспективных инвестиционных проектов.