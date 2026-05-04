Под председательством Касым-Жомарт Токаев состоялось второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении Глава государства отметил, что мир вступил в новый этап технологической трансформации.

"Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные – критически важным ресурсом. В этой связи Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление. Наша цель – трансформировать Казахстан в современное цифровое государство. Мы создали необходимую институциональную инфраструктуру, теперь нам предстоит обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики. При этом мы будем руководствоваться принципом "технологической осмотрительности", оставаясь твердо приверженными национальным интересам", – заявил Президент.

Оценка влияния цифровой экономики

Глава государства поручил правительству выработать подходы к оценке влияния цифровой экономики на ВВП.

"Понятие "цифровая экономика" все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП", – поручил Токаев.

"Ловушка среднего дохода" и вызовы экономики

Президент подчеркнул, что Казахстан сталкивается с системными экономическими вызовами.

"Искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая „технологический отрыв“, который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства. Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений. Следует согласиться с мнением экспертов, которые считают, что Казахстан столкнулся с классической „ловушкой среднего дохода“, когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены", – сказал он.

Роль данных и цифровых решений

Отдельное внимание Президент уделил развитию цифровой инфраструктуры.