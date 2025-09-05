Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с нефтяниками также отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

"Современные технологии должны содействовать оптимизации добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Отечественная нефтегазовая индустрия должна соответствовать современным требованиям. Крайне важно внедрять в отрасль чистые и передовые технологии. Необходимо активизировать геологоразведочные работы и сделать упор на открытие новых месторождений. Кроме того, чтобы выдержать глобальную конкуренцию, нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры. Необходимо привлекать в отрасль образованных, молодых специалистов и максимально использовать человеческий потенциал. Следует обновить образовательные программы и совершенствовать деятельность исследовательских центров. Качественное выполнение этих задач позволит нам построить Справедливый, Сильный, Чистый и Процветающий Казахстан", – подчеркнул Глава государства.

Глава государства также высказался о роли человека труда в обществе.