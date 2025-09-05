Токаев: Казахстану нужны новые месторождения и квалифицированные кадры в нефтегазе
Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с нефтяниками также отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
"Современные технологии должны содействовать оптимизации добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Отечественная нефтегазовая индустрия должна соответствовать современным требованиям. Крайне важно внедрять в отрасль чистые и передовые технологии. Необходимо активизировать геологоразведочные работы и сделать упор на открытие новых месторождений. Кроме того, чтобы выдержать глобальную конкуренцию, нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры. Необходимо привлекать в отрасль образованных, молодых специалистов и максимально использовать человеческий потенциал. Следует обновить образовательные программы и совершенствовать деятельность исследовательских центров. Качественное выполнение этих задач позволит нам построить Справедливый, Сильный, Чистый и Процветающий Казахстан", – подчеркнул Глава государства.
Глава государства также высказался о роли человека труда в обществе.
"Как я не раз подчеркивал в своих выступлениях, трудолюбие – одно из самых ценных качеств. Народ, который ценит честный труд, всегда будет в авангарде прогресса. Не зря у нас говорят: "По труду и почет". Человек труда – это достойный гражданин, который неустанно работает ради светлого будущего своей Родины. Именно поэтому мы последовательно повышаем престиж рабочих профессий, представителям которых оказываются достойные почести. С начала года я не раз вручал награды гражданам, которые трудятся в различных отраслях экономики. Это отражает доброе отношение, уважение и признание нашего народа", – заявил Президент.
