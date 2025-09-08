Токаев: Каждый тенге налогов должен возвращаться обществу
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в налоговом администрировании и работе институтов развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Токаева, каждый тенге, уплаченный гражданами и бизнесом в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры и мер поддержки.
"Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер. Цифровизация не выполняет своего предназначения. Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди госорганов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков", – подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что новый Налоговый кодекс должен не только изменить нормы и процедуры, но и сформировать новую ментальность налогоплательщиков – основанную на честности и прозрачности. При этом государство обязуется защищать интересы добросовестных плательщиков.
Кроме того, Президент остановился на роли институтов развития. По его словам, их деятельность требует "перезагрузки".
"Эти структуры должны действовать как полноценные институты развития с четкой отраслевой специализацией, глубокой аналитикой и мандатом на инвестирование", – сказал он.
