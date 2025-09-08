Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в налоговом администрировании и работе институтов развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Токаева, каждый тенге, уплаченный гражданами и бизнесом в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры и мер поддержки.

"Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер. Цифровизация не выполняет своего предназначения. Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди госорганов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков", – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что новый Налоговый кодекс должен не только изменить нормы и процедуры, но и сформировать новую ментальность налогоплательщиков – основанную на честности и прозрачности. При этом государство обязуется защищать интересы добросовестных плательщиков.

Кроме того, Президент остановился на роли институтов развития. По его словам, их деятельность требует "перезагрузки".