Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Шанхае встречу с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в формате круглого стола. Глава государства поблагодарил китайских партнеров за сотрудничество и заявил, что отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что Казахстан и Китай вступили в новый этап развития двусторонних отношений.

«Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое "золотое тридцатилетие" казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.

Более 30 млрд долларов инвестиций

По словам Президента, высокий уровень политического доверия способствует дальнейшему развитию торговли и инвестиций.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала», – отметил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что совместные проекты уже реализуются в нефтехимии, агропромышленном комплексе, текстильной промышленности и автомобилестроении.

«Сегодня мы совместно реализуем новые стратегические проекты. В частности, с компанией Sinopec начато строительство крупного газохимического комплекса, с Fufeng Group – завода по глубокой переработке кукурузы, с Lihua Group – современного хлопково-текстильного кластера. Эти проекты демонстрируют, что наше партнерство опирается на инновации, передовые технологии и модернизацию промышленности», – сказал Президент.

Искусственный интеллект

Отдельное внимание Глава государства уделил развитию цифровой экономики и искусственного интеллекта.

По его словам, Казахстан создает современную инфраструктуру, способную привлечь ведущие мировые технологические компании.

«Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии», – заявил Президент.

Токаев отметил, что проект предусматривает создание международной платформы для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.