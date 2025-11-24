Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Астану с государственным визитом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Самолёт туркменского лидера приземлился в международном аэропорту столицы, где для него была организована официальная церемония встречи.

В честь высокого гостя на взлетной полосе была выстроена рота почётного караула. После приветственного протокола стороны направились к проведению двусторонних переговоров, где планируется обсудить ключевые направления сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном.