Токаев лично встретил Бердымухамедова в аэропорту Астаны
Сегодня, 16:17
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Астану с государственным визитом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Самолёт туркменского лидера приземлился в международном аэропорту столицы, где для него была организована официальная церемония встречи.
В честь высокого гостя на взлетной полосе была выстроена рота почётного караула. После приветственного протокола стороны направились к проведению двусторонних переговоров, где планируется обсудить ключевые направления сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном.
