Токаев лично встретил Султана Омана в аэропорту Астаны

5 Октября 2026, 18:51
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Акорда 5 Октября 2026, 18:51
5 Октября 2026, 18:51
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в страну с государственным визитом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

С момента пересечения государственной границы Казахстана самолет Султана Омана сопровождали истребители Военно-воздушных сил страны.

Акорда

В аэропорту Астаны высокого гостя лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

Акорда

На летном поле в честь Хайсама бен Тарика Аль Саида был выстроен почетный караул.

Акорда

Также в церемонии встречи принял участие Президентский оркестр.

Акорда

Султан Омана прибыл в Казахстан с государственным визитом.

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