Токаев лично встретил Султана Омана в аэропорту Астаны
5 Октября 2026, 18:51
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5 Октября 2026, 18:515 Октября 2026, 18:51
196Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в страну с государственным визитом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
С момента пересечения государственной границы Казахстана самолет Султана Омана сопровождали истребители Военно-воздушных сил страны.
В аэропорту Астаны высокого гостя лично встретил Касым-Жомарт Токаев.
На летном поле в честь Хайсама бен Тарика Аль Саида был выстроен почетный караул.
Также в церемонии встречи принял участие Президентский оркестр.
Султан Омана прибыл в Казахстан с государственным визитом.
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