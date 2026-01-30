Токаев: Лучшие идеи волонтеров будут реализованы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке большинства предложений, озвученных участниками волонтерского движения, и пообещал дать поручения по внедрению самых перспективных инициатив, передает BAQ.KZ.
Выступая перед активистами, Глава государства подчеркнул, что волонтерство является проявлением зрелой гражданской позиции и служит интересам всего общества.
"Истинный волонтер – это сознательный гражданин, для которого общественное благополучие и национальные интересы являются высшим приоритетом", — отметил Президент.
Он выразил благодарность участникам волонтерского движения за вклад в развитие страны и подчеркнул их роль в реализации социальных инициатив.
"Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны", — сказал Токаев.
По его словам, прозвучавшие на встрече выступления отличались глубиной и практической направленностью.
"Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи", — заявил Президент.
Отдельно Глава государства остановился на роли молодежи в будущем страны, подчеркнув, что именно активные и прогрессивные молодые казахстанцы формируют завтрашний день государства.
"Будущее Казахстана — в руках таких наших активных и прогрессивных молодых соотечественников. Так держать!" — заключил Президент.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила