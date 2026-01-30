Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке большинства предложений, озвученных участниками волонтерского движения, и пообещал дать поручения по внедрению самых перспективных инициатив, передает BAQ.KZ.

Выступая перед активистами, Глава государства подчеркнул, что волонтерство является проявлением зрелой гражданской позиции и служит интересам всего общества.

"Истинный волонтер – это сознательный гражданин, для которого общественное благополучие и национальные интересы являются высшим приоритетом", — отметил Президент.

Он выразил благодарность участникам волонтерского движения за вклад в развитие страны и подчеркнул их роль в реализации социальных инициатив.

"Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны", — сказал Токаев.

По его словам, прозвучавшие на встрече выступления отличались глубиной и практической направленностью.

"Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи", — заявил Президент.

Отдельно Глава государства остановился на роли молодежи в будущем страны, подчеркнув, что именно активные и прогрессивные молодые казахстанцы формируют завтрашний день государства.