Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. В своем выступлении глава государства отметил важную роль местных представительных органов и сообщил о расширении финансовой самостоятельности регионов, передает BAQ.kz.

Президент поблагодарил участников форума за предложения и идеи, озвученные в ходе встречи.

«Прежде всего, выражаю признательность всем выступившим участникам. Был высказан ряд содержательных предложений и идей, которые будут учтены в дальнейшей работе», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что значение форума трудно переоценить, поскольку в нем участвуют представители местной власти со всех регионов страны.

«Безусловно, значимость данной встречи для страны трудно переоценить. На сегодняшний форум специально прибыли представители местной власти из всех регионов. В этом зале присутствует около двух тысяч депутатов, отстаивающих интересы миллионов наших соотечественников», — отметил Президент.

По словам Токаева, депутаты маслихатов находятся ближе всего к населению и лучше всего знают проблемы и потребности людей.

«Вы непосредственно работаете с людьми и не понаслышке знаете их нужды и запросы. Я как Глава государства неизменно уделяю особое внимание проводимой вами работе», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что такие встречи позволяют обсудить актуальные вопросы развития страны и оценить эффективность региональной политики.

«В целом, такие мероприятия позволяют оценить эффективность региональной политики и обсудить актуальные вопросы», — сказал он.

Регионы получают больше доходов

Глава государства сообщил, что в Казахстане продолжается работа по укреплению финансовой самостоятельности регионов.

«Регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов. Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов», — заявил Президент.

По словам Токаева, уже с этого года сельские округа получат дополнительные источники доходов.

«С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи», — отметил он.

Также рассматривается возможность передачи части налогов на местный уровень.

«В соответствии с моим поручением сейчас Правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня», — сообщил Токаев.

Кроме того, регионам могут передать средства от некоторых лицензионных сборов и экологических штрафов.

«Также регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что доходы должны работать на развитие тех территорий, где они формируются.

«Это верная логика: доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что вместе с увеличением финансовых возможностей возрастает и ответственность местных представительных органов.