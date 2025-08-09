Токаев: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - исторически важно
Президент предложил город Алматы в качестве места переговоров.
Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, передает BAQ.KZ.
Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира.
По мнению Главы государства, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии Президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.
Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив г.Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора.
Там состоялись министерские переговоры.
