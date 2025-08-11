По его мнению, это должно стать непременным условием цифровой трансформации в нашей стране, передает BAQ.KZ

"Мы уже реализуем программу обучения AI-Sana. Цель проекта – повышение квалификации студентов в области искусственного интеллекта. Целесообразно максимально расширить сферу действия этой программы. Необходимо повысить уровень знаний преподавателей и учеников в области искусственного интеллекта, что является важной задачей, стоящей перед профильным министерством", – напомнил Глава государства.

Кроме того, он отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы.

"В прошлом году глобальные инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта составили почти 100 миллиардов долларов – это более трети всех венчурных вложений в мире. По сравнению с 2023 годом финансирование ИИ-проектов выросло почти на 80%. Таким образом, конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется. Основные инвестиционные потоки сегодня исходят из США, стран Европейского союза и Китая. Но эти средства идут туда, где есть сформированная экосистема: доступ к инфраструктуре, поддержке, регулированию и рынкам. Деньги следуют за условиями. Месяц назад я ознакомился с работой ряда казахстанских стартапов в сфере ИИ. Некоторые из них могут стать "единорогами". Радует, что талантливые молодые люди у нас есть, они настроены патриотично, хотя некоторые из них работают за рубежом. Такие таланты государство обязано поддерживать", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института "цифровых послов".