Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил главные цели государственной политики, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, передает BAQ.KZ.

"Моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами", – подчеркнул Глава государства.

По его словам, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются фундаментальным и долгосрочным процессом, который предопределит будущее всех государств. Токаев отметил, что в этой сфере нет готовых шаблонов, поэтому Казахстан должен действовать решительно и принимать смелые решения, чтобы занять достойное место в формирующемся новом миропорядке.

Президент также подчеркнул важность международного сотрудничества в укреплении научно-технологического потенциала атомной отрасли. Казахстан уже активно взаимодействует с МАГАТЭ, Объединённым институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, CERN в Швейцарии и другими научными центрами.

"Участие в столь важных международных инициативах показывает большой потенциал нашей ядерной науки, способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнёрство в этой сфере и рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах", – отметил Президент.

Токаев поручил Агентству по атомной энергии разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с чётко обозначенными механизмами финансирования.