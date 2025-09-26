Токаев: моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил главные цели государственной политики, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, передает BAQ.KZ.
"Моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами", – подчеркнул Глава государства.
По его словам, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются фундаментальным и долгосрочным процессом, который предопределит будущее всех государств. Токаев отметил, что в этой сфере нет готовых шаблонов, поэтому Казахстан должен действовать решительно и принимать смелые решения, чтобы занять достойное место в формирующемся новом миропорядке.
Президент также подчеркнул важность международного сотрудничества в укреплении научно-технологического потенциала атомной отрасли. Казахстан уже активно взаимодействует с МАГАТЭ, Объединённым институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, CERN в Швейцарии и другими научными центрами.
"Участие в столь важных международных инициативах показывает большой потенциал нашей ядерной науки, способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнёрство в этой сфере и рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах", – отметил Президент.
Токаев поручил Агентству по атомной энергии разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с чётко обозначенными механизмами финансирования.
