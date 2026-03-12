Токаев: мы – нация, которая созидает, а не разрушает
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, особо подчеркнул отличие Казахстана от других стран, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что "современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям".
"Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности.
Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет.
Мы – нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет.
Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой «силой».
Граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру.
Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал.
Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции – это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей Родины – Республики Казахстан», – сказал он.
Самое читаемое
- США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета