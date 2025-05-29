Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях нарастающей глобальной нестабильности особенно важно отстаивать ценности уважения, диалога и культурного многообразия, передает BAQ.KZ.

"Мы должны признать, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. В этих условиях важно сохранить и восстановить международное сотрудничество", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Казахстан исходит из принципа конструктивного взаимодействия и диалога.

"В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав", — отметил Токаев.

Особое внимание он уделил вопросам этнокультурной идентичности: "Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры".

Президент напомнил, что Казахстан твердо следует принципу "Единство в многообразии" и рассматривает его как ключевой элемент общественного согласия и устойчивого развития в турбулентном мире.