На первый состав Курултая возлагается особая ответственность – Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на депутатов первого состава Курултая возлагается особая ответственность перед избирателями и государством, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент подчеркнул, что депутаты должны руководствоваться наказами избирателей и служить государственным интересам.

«В целом, на первый состав Курултая возлагается исключительная ответственность. Депутаты должны следовать наказам избирателей и служить интересам государства. Это непреложная истина. Мы никогда не должны об этом забывать», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан находится на этапе устойчивого развития и стоит на пороге нового периода преобразований. Президент отметил, что в этом году в стране произошло несколько исторических событий, имеющих значение для ее дальнейшего развития.

Глава государства отдельно остановился на итогах общенационального референдума и проведенной конституционной реформе.

«Благодаря проведению общенационального референдума в стране была успешно реализована масштабная конституционная реформа. Таким образом, мы приняли поистине Народную Конституцию. Вступление в силу нового Основного Закона можно расценивать как поворотный момент в нашей истории», – заявил Президент.

Токаев отметил, что новая Конституция сформировала правовую основу для дальнейшей модернизации государственного устройства.

По его словам, новая политико-правовая система должна повысить эффективность институтов власти и расширить возможности граждан для участия в государственных делах.