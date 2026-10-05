Токаев наградил 30 работников образования в День учителя

Президент Касым-Жомарт Токаев в День учителя наградил 30 работников сферы образования из разных регионов Казахстана. Педагоги, преподаватели вузов и колледжей, ветераны образования получили ордена, медали и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Государственные награды присуждены за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Казахстаном.

Орден «Құрмет»

Орденом «Құрмет» награждены четыре человека.

Это Дамеш Аринова – учитель опорной школы имени Бименде Амалбекова в области Ұлытау, Руда Зайкенова – профессор Казахского национального женского педагогического университета в Алматы, Гульбану Кайсаева – ветеран сферы образования из Астаны и Марта Малайдар – ветеран сферы образования из Актюбинской области.

Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Еще десять работников образования получили медаль «Ерен еңбегі үшін».

Награды удостоены Мурат Алиев – профессор Esil University в Астане, Давлетназар Аханов – преподаватель Капланбекского высшего аграрно-технического колледжа Туркестанской области, Жибек Бабаева – учитель общеобразовательной школы-гимназии Мангистауской области.

Также медаль получили Нуржан Егизбаев – учитель средней школы №7 Жамбылской области, Алмажан Жумагалиева – учитель Каратобинской школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева Западно-Казахстанской области и Алма Кужахметова – доцент Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

В числе награжденных также Галымжан Нурмахатов – учитель школы-лицея №123 имени Темирбека Жургенова в Кызылординской области, Ахметжан Садыков – учитель средней школы села Томарлы Павлодарской области, Батима Сыдыкбекова – учитель школы-лицея №173 Алматы и Игорь Шилов – старший преподаватель Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы.

Медаль «Шапағат»

Медалью «Шапағат» награждены пять работников образования.

Это Жибек Кадырова – руководитель областной психолого-медико-педагогической консультации №7 села Кеген Алматинской области, Александр Лысенко – педагог Центра технического творчества Тараза, Жумакуль Тайтелиева – заведующая ясли-садом №122 «Ақ көгершін» в Шымкенте, Елена Тарасова – педагог специальной школы-интерната №3 Карагандинской области и Галия Тлеулина – музыкальный руководитель ясли-сада «Акбота» Акмолинской области.

Кто стал «Заслуженным учителем Казахстана»

Еще 11 педагогам присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – «Заслуженный учитель Казахстана».

Его получили Кулаш Айшуакова – учитель специализированной школы-гимназии-интерната имени Нургисы Тлендиева Атырауской области, Ботагоз Байтасова – учитель специализированной школы-гимназии-интерната имени Ы. Алтынсарина Костанайской области и Айман Жантлеуова – учитель специализированного лицея №24 имени Мухтара Арына в Талдыкоргане.

Почетного звания также удостоены Михаил Лахтин – педагог-хореограф школы-комплекса эстетического воспитания №8 Северо-Казахстанской области, Меруерт Мукашева – учитель областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одаренных детей Восточно-Казахстанской области и Гульжан Нургалиева – учитель Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления района Нура в Астане.

В список вошли Айгуль Оспанова – учитель средней школы имени Кожагелды батыра области Абай, Улжан Рахмедьянова – заместитель директора комплекса «Детский сад-школа-гимназия №46» в Астане, Гульмира Тагаева – учитель общеобразовательной школы «Бірінші мамыр» Туркестанской области, Каламкас Тлеубаева – ветеран сферы образования из Мангистауской области и Эльмира Шотанова – учитель специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» в Алматы.

Государственные награды работникам образования вручены 5 октября, когда в Казахстане отмечают День учителя.