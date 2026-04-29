Токаев наградил Бабиша орденом «Достық» I степени

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Премьер-министра Чехии Андрей Бабиш орденом «Достық» I степени, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что вручение награды является признанием значительного вклада Бабиша в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Чехией.

"Вы являетесь надежным другом Казахстана и видным государственным деятелем международного масштаба. Я высоко ценю Ваш прагматичный и ориентированный на результат подход к развитию наших отношений. Во многом благодаря Вашим усилиям мы с оптимизмом смотрим на будущее взаимодействия. Поэтому мною принято решение вручить Вам орден «Достық» I степени", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что награда символизирует прочность казахско-чешской дружбы и дальнейшее развитие сотрудничества.

В свою очередь Андрей Бабиш поблагодарил за высокую оценку и отметил важность двустороннего партнерства.

"Искренне рад, что наше сотрудничество развивается весьма плодотворно. Политический диалог носит открытый и конструктивный характер, а взаимодействие на международной арене подтверждает нашу приверженность стабильности и партнерству. Благодарю за эту высокую награду и за Ваш вклад в развитие международного диалога", – сказал он.

Премьер-министр Чехии также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами.