Токаев наградил Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui

Глава государства наградил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui, сообщает Акорда.



В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя торжественная церемония наполнена глубоким смыслом и особым символизмом. По его словам, казахский и таджикский народы связывают многовековые узы дружбы, духовная близость, общность исторических судеб.

– Наш регион дал миру целую плеяду выдающихся мыслителей, ученых, поэтов и просветителей, наследие которых вышло далеко за пределы отдельных стран и народов. Одной из наиболее ярких фигур блистательной эпохи исламского ренессанса является Ходжа Ахмет Яссауи. Имя великого поэта и просветителя для нас, казахов, имеет особое значение и в нашей исторической памяти, по сути, является священным понятием. Вместе с тем наследие Ходжи Ахмета Яссауи принадлежит всей цивилизации и, конечно, народам Центральной Азии, где веками формировались и развивались общие духовные традиции, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что учение великого философа-мыслителя буквально пронизано идеями нравственности, справедливости, милосердия, гуманизма.