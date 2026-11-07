Токаев наградил Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui
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Глава государства наградил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui, сообщает Акорда.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшняя торжественная церемония наполнена глубоким смыслом и особым символизмом. По его словам, казахский и таджикский народы связывают многовековые узы дружбы, духовная близость, общность исторических судеб.
– Наш регион дал миру целую плеяду выдающихся мыслителей, ученых, поэтов и просветителей, наследие которых вышло далеко за пределы отдельных стран и народов. Одной из наиболее ярких фигур блистательной эпохи исламского ренессанса является Ходжа Ахмет Яссауи. Имя великого поэта и просветителя для нас, казахов, имеет особое значение и в нашей исторической памяти, по сути, является священным понятием. Вместе с тем наследие Ходжи Ахмета Яссауи принадлежит всей цивилизации и, конечно, народам Центральной Азии, где веками формировались и развивались общие духовные традиции, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что учение великого философа-мыслителя буквально пронизано идеями нравственности, справедливости, милосердия, гуманизма.
– Это учение фактически сформировало наше мировоззрение, менталитет, образ жизни, оно на протяжении многих столетий объединяло людей, укрепляло веру в добро и созидание. Воззрения Яссауи опередили свое время и поэтому по сей день выполняют роль своего рода нравственного компаса, указывающего путь к праведной жизни. Как Вам известно, уважаемый Эмомали Шарипович, наше общество в результате реформ вовлечено в процесс всесторонней трансформации. И формирование новой общественной этики занимает в этой многогранной работе особое место. Высокие моральные ценности, включая справедливость, трудолюбие, добропорядочность, патриотизм, находящиеся в центре учения Ходжи Ахмета Яссауи, становятся неотъемлемой частью общественного сознания нашей страны. Придавая исключительное значение наследию Яссауи, мною было предложено учредить в честь великого ученого-философа, просветителя и наставника новую государственную награду, – заметил Касым-Жомарт Токаев.
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