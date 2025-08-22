Указом Главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель Председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.

Орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.





"Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить Председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживает высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном", – сказал Касым-Жомарт Токаев.