Токаев наградил общественных деятелей Кыргызстана
Сегодня, 15:23
107Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Бишкек наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана за вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между странами, передает BAQ.KZ.
Указом Главы нашего государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена "Достық" І степени был удостоен заместитель Председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.
Орденом "Достық" ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.
В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.
"Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить Председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживает высокой оценки. Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
