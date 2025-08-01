Токаев наградил легенду железной дороги званием Героя Труда
Глава государства присвоил Калтаю Самбетову звание "Қазақстанның Еңбек Ері".
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
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Указом Президента за выдающийся вклад в развитие железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоено Самбетову Калтаю, ветерану Национальной компании Қазақстан темір жолы, передает BAQ.KZ.
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