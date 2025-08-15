  • 15 Августа, 11:54

Глава государства наградил лучших учителей страны

Пяти педагогам присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции учителей подчеркнул ключевую роль образования и науки в развитии страны, передает BAQ.KZ.

"В истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития. Нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов, чтобы именно эти сферы стали движущей силой развития Казахстана. Для меня как главы государства это незыблемый приоритет", — заявил Токаев.

Он отметил, что высоко ценит труд казахстанских учителей и назвал профессию педагога "великой миссией".

"Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее страны напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, знаний и ценностей, которые вы передаете детям", — сказал президент.

По случаю конференции глава государства подписал указ о присуждении государственных наград ряду педагогов. Пяти учителям присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".

"Ваш труд достоин самых высоких почестей. Желаю успехов в вашей деятельности! Пусть ваши ученики будут образованными, прогрессивными и интеллектуальными! С новым учебным годом!", — завершил Токаев.

