Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции учителей подчеркнул ключевую роль образования и науки в развитии страны, передает BAQ.KZ.

"В истории немало примеров того, как разные страны благодаря фокусу на образовании и науке смогли выйти на новую траекторию своего развития. Нам необходимо мобилизовать еще больше сил и ресурсов, чтобы именно эти сферы стали движущей силой развития Казахстана. Для меня как главы государства это незыблемый приоритет", — заявил Токаев.

Он отметил, что высоко ценит труд казахстанских учителей и назвал профессию педагога "великой миссией".

"Каких бы высот ни достиг человек, он на всю жизнь остается учеником своего учителя. Светлое будущее страны напрямую зависит от вашей самоотверженной работы, знаний и ценностей, которые вы передаете детям", — сказал президент.

По случаю конференции глава государства подписал указ о присуждении государственных наград ряду педагогов. Пяти учителям присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы".