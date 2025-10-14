Токаев наградил орденом основателя компании "Лукойл" Алекперова
Сегодня, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
87
В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени, передает BAQ.KZ
Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- На границе с Казахстаном задержали груз электроники на 200 миллионов тенге
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Юношеская сборная Казахстана обыграла Узбекистан
- Демократия по-семейски: жители Абаской области ждут результатов выборов