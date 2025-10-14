Сегодня, 19:15

В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени, передает BAQ.KZ

Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.