Глава государства наградил Премьер-министра Армении орденом "Алтын Қыран", передает BAQ.KZ.

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Никола Пашиняна подлинным общенациональным лидером Армении, сумевшим вдохнуть новую энергию в развитие своей страны, придать мощный импульс преобразованиям во всех сферах государственного строительства.

"Под Вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь это внутренняя или внешняя политика. В сложнейшей геополитической ситуации Вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандартные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем Ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить Вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

"В значительной степени этому способствовало Ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания Вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить сегодня Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран". Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов", – заявил Глава государства.

Никол Пашинян выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Казахстана и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к армянскому народу.