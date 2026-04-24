Глава государства наградил победителей конкурсов по искусственному интеллекту
Президент отметил лучшие AI-проекты и заявил о важности развития технологий и подготовки кадров.
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle и конкурса AI Governance Cup среди государственных органов, передает BAQ.kz.
Победителями конкурса alem.ai battle в различных номинациях стали:
– AI Young Talents - проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;
– AI Driving Power - Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;
– AI Innovators - Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;
– Future Builders - стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования данных для обучения AI-моделей.
Финалистами конкурса AI Governance Cup среди государственных органов признаны:
– Министерство внутренних дел (номинация «AI Қауіпсіздік»);
– Агентство по защите и развитию конкуренции («AI Экономика»);
– Акимат города Астаны («AI Әлеуметтік саясат»);
– Акимат Акмолинской области («AI Өңір»);
– Акимат Карагандинской области («AI Азаматтарға қызмет»);
– АО KEGOC («AI Квазигоссектор»).
В ходе выступления Президент подчеркнул, что подобные конкурсы играют важную роль в развитии технологий и выявлении талантов.
«Представительные и отличающиеся насыщенным содержанием состязания открывают возможности для популяризации ценностей саморазвития и формирования новой технологической культуры. В конкурсе приняли участие школьники, студенты и IT-специалисты, представившие инновационные решения в здравоохранении и образовании. Уверен, такие конкурсы станут стимулом для профессионального роста и реализации проектов. Особое значение имеет AI Governance Cup, где представлены инициативы по внедрению ИИ в государственное управление. Эти разработки должны масштабироваться в практику государственных органов. Государство возлагает большие надежды на энергию инициативных граждан и будет их поддерживать», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил развитие креативной индустрии и новые международные инициативы.
«Осенью в Казахстане пройдет Astana AI Film Festival — событие, отражающее изменения в креативной индустрии. Искусственный интеллект меняет природу творчества и открывает новые возможности. Казахстан стремится стать частью этих глобальных процессов и укрепить позиции как центр инноваций», - подчеркнул Президент.
Кроме того, Токаев сделал акцент на подготовке специалистов и развитии образования.
«Сегодня более 650 тысяч студентов обучаются цифровым навыкам. В ближайшее время необходимо подготовить еще 100 тысяч специалистов в сфере ИИ и deeptech. В этом году будет открыт университет искусственного интеллекта нового формата. Наша задача - подготовить квалифицированные кадры и поддерживать технологические проекты», - отметил он.
