Президент Касым-Жомарт Токаев наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle и конкурса AI Governance Cup среди государственных органов, передает BAQ.kz.

Победителями конкурса alem.ai battle в различных номинациях стали:

– AI Young Talents - проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;

– AI Driving Power - Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;

– AI Innovators - Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления новообразований;

– Future Builders - стартап NCSPEECH, сервис для сбора и формирования данных для обучения AI-моделей.

Финалистами конкурса AI Governance Cup среди государственных органов признаны:

– Министерство внутренних дел (номинация «AI Қауіпсіздік»);

– Агентство по защите и развитию конкуренции («AI Экономика»);

– Акимат города Астаны («AI Әлеуметтік саясат»);

– Акимат Акмолинской области («AI Өңір»);

– Акимат Карагандинской области («AI Азаматтарға қызмет»);

– АО KEGOC («AI Квазигоссектор»).

В ходе выступления Президент подчеркнул, что подобные конкурсы играют важную роль в развитии технологий и выявлении талантов.

«Представительные и отличающиеся насыщенным содержанием состязания открывают возможности для популяризации ценностей саморазвития и формирования новой технологической культуры. В конкурсе приняли участие школьники, студенты и IT-специалисты, представившие инновационные решения в здравоохранении и образовании. Уверен, такие конкурсы станут стимулом для профессионального роста и реализации проектов. Особое значение имеет AI Governance Cup, где представлены инициативы по внедрению ИИ в государственное управление. Эти разработки должны масштабироваться в практику государственных органов. Государство возлагает большие надежды на энергию инициативных граждан и будет их поддерживать», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил развитие креативной индустрии и новые международные инициативы.

«Осенью в Казахстане пройдет Astana AI Film Festival — событие, отражающее изменения в креативной индустрии. Искусственный интеллект меняет природу творчества и открывает новые возможности. Казахстан стремится стать частью этих глобальных процессов и укрепить позиции как центр инноваций», - подчеркнул Президент.

Кроме того, Токаев сделал акцент на подготовке специалистов и развитии образования.